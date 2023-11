Ultimati i lavori di ripristino in corso Berlinguer  

Sono praticamente terminati i lavori di sistemazione del tratto finale di Corso Berlinguer a Tratalias.

La strada che dal paese conduce al medau Tracasi (noto anche come località Trecase) era stata chiusa a fine ottobre per un grosso cedimento stradale. Si era verificato a seguito delle piogge cadute abbondanti in paese e aveva reso necessario effettuare delle importanti verifiche per accertarne le cause. A seguito di un’indagine si era poi provveduto a mettere in sicurezza un vecchio canale di scolo, sottostante il livello stradale, che era stato coperto durante la nascita del paese. Si è trattato di un intervento abbastanza complesso, gli operai hanno riempito tutta l’area interessata in modo da scongiurare il rischio che si possano verificare futuri cedimenti. Attualmente la strada è percorribile grazie al fondo di cemento presente e nei prossimi giorni verrà completato il lavoro con la copertura realizzata con l’asfalto nuovo. «Siamo soddisfatti - spiega Fabrizio Pes, assessore alle Manutenzioni del paese - per esser riusciti, in collaborazione con l’ufficio Tecnico, a portare a termine un lavoro di ripristino dell’area in breve tempo».

