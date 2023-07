Ultimati i lavori di ripristino della strada statale 293 

Dopo tanta attesa arrivano finalmente buone notizie per gli automobilisti del basso Sulcis. I lavori di ripristino del tratto di statale 293 che da Nuxis porta a Siliqua sono stati finalmente ultimati. I cantieri erano iniziati nei primi giorni di gennaio salutati dalla soddisfazioni di tanti amministratori locali. La strada era dissestata e ristretta da tempo, con un guard rail prima e con i new jersey dopo. Era ormai una situazione divenuta insostenibile e in questi anni ultimi anni sono state tante le proteste per questo tratto di strada molto pericoloso, al chilometro 40, anche perché in prossimità di una curva. Con una spesa di 700 mila euro si è proceduto all’inserimento di paratie di micropali che interagiscono con il terreno e nel contempo ne sfruttano la resistenza passiva. L'inerbimento consentirà un perfetto inserimento ambientale dell'opera. Sono state installate nuove barriere di sicurezza e sono state inoltre realizzate le opere di regimazione idraulica. I lavori per conto di Anas, sono stati eseguiti dal raggruppamento di imprese Cemes e Sar.Lu costruzioni srl e per un periodo, per via del brutto tempo, erano stati sospesi. Le parole del sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri esprimono «grande soddisfazione e a nome di tutti i sindaci del basso Sulcis: voglio ringraziare l'Anas per l'eccellente lavoro svolto: andrà a beneficio di tutti gli automobilisti che percorrono la 293».

