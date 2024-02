Ultimati i lavori al Cto per il centro trasfusionale 

Conclusi i lavori che permetteranno l’inaugurazione del nuovo centro trasfusionale. A darne notizia è la Direzione dell’Asl Sulcis Iglesiente, che rende noto il via alle attività dal prossimo martedì 27 febbraio. Il nuovo Centro sarà operativo presso il presidio ospedaliero del Cto, collocato al piano terra in dei locali completamente rinnovati con macchinari ed attrezzature all’avanguardia. «Sarà composto da una sala d’attesa, d’accettazione, ambulatorio medico, sale per aferesi, visita donatori, donazione e di un’area ristoro - si legge in un comunicato diffuso dalla Asl - e sarà inaugurato il prossimo martedì alla presenza della direzione aziendale, di quella del Presidio, del responsabile e da tutto lo staff del Centro». (ad. s.)

