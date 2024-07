Ultimati altri ottanta loculi nella nuova ala del cimitero 

È stato collocato nei giorni scorsi nel cimitero di Isili un blocco di quasi ottanta loculi. La struttura è stata sistemata nell’area più recente del cimitero. E a breve l’amministrazione comunale affiderà in appalto i lavori riguardanti un intervento di 250 mila euro e che porterà ad ampliare ulteriormente il cimitero per cercare di fare fronte alle necessità che si sono manifestate soprattutto in questi ultimi anni.

Nel periodo del Covid e in quello immediatamente successivo, il numero dei defunti ha avuto un impennata. Il Comune ha così dovuto provvedere a collocare dei nuovi blocchi di loculi negli spazi ancora a disposizione.

Ormai da due anni l’emergenza è in parte rientrata. Il numero di decessi è tornato alla normalità anche se il rapporto con i nuovi nati continua a preoccupare. L’anno scorso i morti si sono fermati ad una quarantina mentre ad oggi sono 17. Le nuove nascite sono ben al di sotto di quanto si sperava (si prevedeva che, nel 2024, sarebbero nati dieci bambini). Il progetto che partirà a breve riguarda un ulteriore ampliamento dell’area cimiteriale e un incremento anche delle tombe a terra. (s. g.)

