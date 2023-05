Ultimate Cup, doppio podio per Cossu  

Doppio podio spagnolo per l’asseminese Lorenzo Cossu, impegnato in pista a Los Arcos, Navarra, nel 2º round della serie europea Ultimate Cup. «Nella gara1, la sprint, ho faticato a trovare il passo ma ho centrato un buon 3º posto di classe. Nella Endurance, invece, a me è toccato lo stint iniziale e, grazie a un’ottima partenza, son passato dalla 6ª alla 4ª posizione e poi abbiamo chiuso secondi nella classe Ugt3 B e quinti assoluti. Tante macchine e circuito impegnativo, ma ho tenuto alta la concentrazione», ha sottolineato Cossu, in gara sulla Ferrari 488 Challenge della Sr&r. «Un grazie a squadra, famiglia e sponsor. La prossima? A Hockeneim a fine mese».

Rally

Nel frattempo, sono state prorogate al lunedì le iscrizioni al 28º Rally Internazionale Golfo dell’Asinara del 13-14 maggio, gara di Aci Sassari che prevede anche Rally Storico e Regolarità Sport. Domani e sabato, invece, occhi puntati sulla Targa Florio Rally, poiché in Sicilia, tra i 216 equipaggi al via, ci saranno anche Antonio Gudenzi e Marco Demontis, al debutto nel Campionato Italiano Assoluto Junior coi colori dell’Aci Team Italia sulla Renault Clio Rally5. Previsti 514,57 km, di cui 95,15 crono divisi in 9 speciali. ( v.ch. )

