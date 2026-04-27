Ultimata la riqualificazione di Nebida 

Ultimati, a Nebida, i lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana dell' antico borgo minerario. In particolare, sono stati conclusi i lavori nella piazza Santa Barbara, in via Cala Domestica e nell’area denominata “La rosa dei venti”.

Il piano di investimento è stato finanziato con fondi relativi al Pnrr per un importo di un milione e 750 mila euro. La piazza Santa Barbara, nel cuore del borgo, è stata completamente riqualificata, con una nuova pavimentazione, nuova illuminazione e la creazione di una fontana. Per quanto concerne, invece, la via Cala Domestica, i lavori erano inerenti l'asfalto, la realizzazione dei marciapiedi, e dell’impianto di illuminazione e la piantumazione. Nel parco “La rosa dei venti”, sono stati realizzati nuovi percorsi pedonali, aree di gioco per i più piccoli e nuove aree verdi. L’affascinante borgo minerario di Iglesias che richiama nella primavera e nell’estate centinaia di turisti, cambia aspetto restituendo ai suoi abitanti e non solo, la bellezza di questi luoghi. «Siamo soddisfatti degli obiettivi raggiunti - ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas - abbiamo intenzione di migliorare ancora l'aspetto di Nebida e non solo. Vogliamo offrire anche più servizi e prestare maggiore attenzione alle problematiche del paese non soltanto per i turisti ma anche e soprattutto, per i suoi abitanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA