Ultimata la pista ciclabile 

A Decimoputzu sono state realizzate le nuove piste ciclabili. La spesa ammonta a 120 mila euro. L’itinerario riservato a chi va in bicicleta parte dal centro del paese, in piazza Martiri, e arriva al cimitero di via Villaspeciosa.

«In quella zona – spiega l’assessore Alberto Secci – c’è un canale tombato la cui presenza rende impossibile realizzare nuove strade. La zona era inotre abbandonata, chiusa alla circolazione delle auto, ed era in balia dei ragazzini. Per risolvere la situazione abbiamo fatto una riqualificazione urbana, costruendo la pista. Tra gli obiettivi volevamo rifare il manto rosso, illuminato, telecamere di sorveglianza e la pista ciclabile».

Per Decimoputzu questo potrebbe essere solamente l’inizio di una ristrutturazione più generale della viabilità urbana: «Vorremo realizzare nuove piste ciclabili per la strada che porta in via San Basilio», continua Secci. «Speriamo che quello appena realizzato sia solo l’inizio. Intanto abbiamo riqualificato l’area del centro: da 50 anni nessuno aveva mai fatto qualcosa. Siamo contenti avendo fatto un manto di asfalto, cambiati i pozzetti, messo l’illuminazione e la video sorveglianza. Qui, per esempio, un anziano potrà camminare in sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA