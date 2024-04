Ultima spiaggia per il Budoni 

Atletico Uri, Latte Dolce e Budoni alla ricerca di punti pesanti per la salvezza. La Cos, salva da tempo e fuori dalla lotta playoff, intende onorare il finale di stagione. Va in scena oggi la terzultima giornata del campionato di Serie D (girone G). Prime in campo alle 14,30 scenderanno in campo Atletico Uri e Latte Dolce. Mezz’ora più tardi Cos e Budoni.

L’Atletico Uri affronta, a Santa Maria Capua Vetere, la Gladiator. Una sfida delicatissima, entrambe le formazioni navigano in zona playout. I padroni di casa hanno perso le ultime due gare dopo una serie utile di sei risultati. I giallorossi di Massimiliano Paba viaggiano sulle ali dell’entusiasmo in virtù del successo con la Nocerina. «È la prima delle tre finale che ci aspettano», dice il tecnico, «ce la giocheremo».

Al campo “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inferiore il Latte Dolce deve vedersela contro un’arrabbiata Nocerina, quarta forza del torneo. I sassaresi, scivolati in zona playout, non vincono da più di due mesi. Serve un’impresa contro i campani, sconfitti negli ultimi due incontri. Al “Pasquale Pinna” di Budoni arriva la cenerentola Boreale. Tra le due formazioni c’è solo un punto di differenza. Partita chiaramente da ultima spiaggia per la compagine di Raffaele Cerbone, a meno 5 dalla zona playout. Per sperare di stare aggrappati agli spareggi servono i tre punti.

Infine all’Is Arranas di Tertenia la Cos dell’allenatore Francesco Loi ospita il San Marzano. Sfumati i playoff, si continua a lavorare sulla valorizzazione dei giovani. Ma l’obiettivo è anche ottenere il primo successo interno nel girone di ritorno. La squadra ospite, che ha tre punti in meno dei gialloblù, è oramai salva.

