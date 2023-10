Ultima serrata idrica, disagi finiti dopo i lavori alla rete 

Quella operata tra lunedì sera e martedì è stata l’ultima serrata dell’acqua, almeno fino al reperimento di nuove risorse per ripianare altre perdite della rete. Sicuramente chiederemo in Regione un finanziamento per intervenire su quelle delle vie Basso e Sauro e parteciperemo, a fine ottobre, alla terza finestra di bandi Pnrr oltre a concorrere ad un altro bando ministeriale».

L’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba interviene a seguito dei lavori che hanno permesso di dismettere dal circuito le 4 vecchie condotte idriche maggiormente fallate della rete di distribuzione. «La pressione idrica riguadagnata nelle 4 vie in questione e in tutta l’area connessa, è visibilmente corposa. La situazione è molto migliorata anche se la sorgente di alimentazione è ancora in sofferenza per via delle mancate piogge: ricordo a tutti che l’ordinanza anti sprechi è sempre in vigore e mi appello al buon senso generale affinché la si rispetti». Martedì (le scuole e qualche attività commerciale sono rimaste chiuse) la riapertura dell’acqua nel primo pomeriggio è stata lenta e graduale. I rubinetti hanno ripreso a scorrere in tutte le zone intorno alle 18 e non sono mancate polemiche e attacchi soprattutto via social. «Sappiamo bene - dice la sindaca Isangela Mascia - che i disagi sono stati pesanti ma si tratta di sacrifici necessari che tutti dobbiamo sopportare per migliorare i servizi, e dunque la vita, della comunità. Se avessimo le risorse faremmo altri 100 interventi di questo tipo».