Ultima seduta prima delle ferie 

Ultimo giro di Consiglio comunale prima della pausa estiva, con l’Aula chiamata a chiudere alcune pratiche prima dello stop di agosto. La seduta di giovedì 13 dovrebbe filare senza particolari scossoni per la maggioranza, salvo possibili assenze legate al periodo vacanziero. Il passaggio più urgente riguarda la convenzione tra Comune e Provincia per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale. In agenda anche la ratifica della variazione al bilancio 2026-2028 adottata dalla Giunta e la proposta di Consiglio collegata alla stessa delibera. Una seduta prevalentemente tecnica, i dossier più delicati sono rimandati a settembre. A quel punto Sanna dovrà affrontare soprattutto il mal di pancia del Psd’Az, emerso nell’ultimo tavolo politico. Il partito avrebbe messo sul tavolo un ultimatum sulla Fondazione Oristano: la presidenza (oggi in mano a Forza Italia) dovrà tornare ai Quattro Mori, altrimenti il sostegno alla maggioranza potrebbe essere rimesso in discussione. Nessuno strappo immediato ma una tregua con una scadenza precisa. ( m. g. )

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