Ultima occasione per Cos e Ilvamaddalena 

Il destino di Ilvamaddalena e Costa Orientale Sarda è affidato a una gara secca da giocare in campo nemico con un unico risultato a disposizione: la vittoria. Con questa premessa le due formazioni sarde affrontano oggi gli spareggi salvezza di Serie D: l’Ilva col Real Monterotondo (15,30) e la Cos con l’Atletico Lodigiani (ore 16).

Isolani

Determinante per i galluresi la sconfitta col Trastevere all’ultima di campionato, che li ha fatti scivolare al quartultimo posto, mentre è stata ininfluente per gli ogliastrini, terzultimi, quella con la Sarnese: in ogni caso, data la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare, oltre a poter giocare in casa i playout le laziali hanno il vantaggio di poter confermare la categoria anche con un pareggio. Sono previsti i supplementari ma non i rigori. «È stata una sconfitta che non ci aspettavamo dopo la vittoria e l’ottima prestazione contro la Paganese», ha spiegato nel post gara col Trastevere l’allenatore Sandro Acciaro dell’Ilva: «Ora serve giocare i playout nel modo che ha contraddistinto la nostra scalata alla salvezza in queste ultime giornate. È chiaro che qualcosa non ha funzionato, e anche gli altri risultati non ci hanno aiutato».

In 90’, domenica scorsa, l’Ilva è passata dalla zona salvezza alla zona retrocessione perdendo tre posizioni e ritrovandosi nella peggiore situazione che le potesse capitare. Un crollo clamoroso per i biancocelesti, che proprio l’anno scorso di questi tempi festeggiavano la promozione in Serie D. In campionato col Monterotondo è finita 0-0 all’andata e 1-1 al ritorno: allo stadio “Fausto Cecconi” un pareggio oggi - si sa - non basterà, ma chissà che l’obbligo di vincere a tutti i costi non si riveli l’arma in più dei leoni di Gallura.

Terzultima

Discorso diverso, ma solo in parte, per la Cos, che contro l’Atletico Lodigiani ha perso all’andata a Tertenia (0-2) e al ritorno a Roma (3-1). E che la stagione regolare l’ha vissuta tutta nella parte bassa della classifica, stazionando in zona retrocessione diretta per quattro quinti del campionato. Vero è che i gialloblù erano partiti con ben altri obiettivi, ma per come si erano messe le cose i playout rappresentano adesso una grande opportunità. Durante la stagione la Cos in trasferta ha vinto solo tre volte e al “Francesca Gianni” non potrà contare sul suo miglior marcatore Calabrese (squalificato). Ma anche in questo caso avere a disposizione un risultato su tre potrebbe costringere gli ogliastrini a superarsi.

