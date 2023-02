Ultima Generazione, nuovo raid 

FIRENZE. Tornano le azioni dimostrative di Ultima generazione e prendono di mira il Palazzo del Pegaso: la sede del Consiglio regionale toscano imbrattata con vernice (ad acqua) gialla e rossa. Il blitz è stato messo a segno intorno alle 8 di ieri mattina da tre attivisti della campagna “Non paghiamo il fossile”, poi deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria insieme ad un altro attivista che ha filmato l’azione. «Questa vernice domani non ci sarà più, ma le mani della nostra classe politica rimarranno sporche di sangue se nei prossimi anni continuerà a finanziare con sussidi pubblici i combustibili fossili», ha detto Simone Ficicchia davanti al palazzo. Il presidente della Regione, Eugenio Giani: «Fra le parole espresse dall'imbrattatura vi è la contestazione al rigassificatore di Piombino. Preciso con chiarezza e forza che non mi farò intimidire da nessuno nel portare avanti il mio compito di commissario dell'opera, che ci rende più indipendenti dal gas della Russia».

