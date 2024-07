Ultima domenica di sosta gratis, pienone a Maddalena spiaggia 

Tutto esaurito ieri a Maddalena spiaggia, sul litorale di Capoterra, per l’ultima domenica con il parcheggio gratuito prima dell'entrata in vigore delle nuove regole. A partire da mercoledì o giovedì prossimi, entreranno in funzione i parcheggi a pagamento, annuncia il sindaco Beniamino Garau: «Abbiamo dovuto mettere a punto e collaudare gli accessori per il parcheggio dei camper. Vogliamo che il servizio inizi con tutto perfettamente funzionante».

La principale novità riguarderà le modalità di pagamento, che non saranno più limitate ai soli contanti, ma includeranno anche metodi elettronici. «La banca – precisa il primo cittadino – sta ultimando il collegamento con il sistema di pagamento bancomat, per questo il servizio partirà leggermente in ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto».

Nella mattinata di ieri la polizia locale ha presidiato il litorale per informare i cittadini sulle nuove regole e al fine di evitare soste selvagge in aree non consentite. Queste ultime saranno presto regolamentate con l'introduzione del disco orario.

Insomma, per i frequentatori abituali di Maddalena si chiude un'era di parcheggio gratuito. La speranza per l'amministrazione comunale è che il servizio sia utilizzato e che si possa generare un indotto importante per la comunità.

