Ultima chiamata per l’Europa che conta: stasera c’è il big match Juventus-Milan  

Occhi puntati sul big match serale (20,45 allo Stadium di Torino) tra Juventus e Milan: è l’appuntamento principale di oggi in Serie A dopo gli anticipi di venerdì e ieri, con i bianconeri reduci dal ko di Empoli e la mazzata del -10 in classifica ancora a caccia della qualificazione Champions che passa gioco forza da un successo coi rossoneri, quarti e a +5.

La giornata comincia alle 12,30 con Verona-Empoli, scontro fondamentale per la zona salvezza con gli scaligeri che, vincendo, sorpasserebbero lo Spezia (ieri sconfitto dal Torino) salendo a +2 sul terz’ultimo posto. Alle 15 si giocano Bologna-Napoli (nessuna delle due squadre ha più obiettivi di classifica da raggiungere) e Monza-Lecce, coi salentini che ancora non sono sicuri della permanenza nella massima serie e devono fare risultato per evitare di arrivare all’ultimo turno con i giochi ancora aperti.

Alle 18 all’Olimpico scendono in campo Lazio e Cremonese: i biancocelesti sono già sicuri di partecipare alla prossima Champions, i grigiorossi sono già aritmeticamente retrocessi.

