Ultima chiamata per i geometri 

Ultima chiamata per il corso geometri dell’istituto di istruzione superiore “Zappa Pitagora” di Isili (o, secondo la nuova dicitura, Cat: “Costruzioni, ambiente e territorio”). Per questo indirizzo esiste solo una classe, la quinta, frequentata da appena quattro studenti che si diplomeranno a luglio: finito l’esame di Stato, a Isili si chiuderà l’esperienza dei geometri iniziata alcuni decenni fa.

L’anno scorso un gruppo di genitori ha battuto varie strade perché si formasse una nuova prima ma nonostante gli appelli, le lettere e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica l’iniziativa non è riuscita nell’intento. Ma questo è periodo di open day, di visite alle scuole per decine e decine di ragazzi che concluderanno il percorso nella scuola secondaria di primo grado e dovranno fare una scelta per il prossimo anno scolastico: se almeno venti di loro dovessero scegliere il “Cat”, per questo corso si potrà scrivere un finale diverso rispetto a quello della chiusura.

Bisogni formativi

Oltre ai geometri, l’istituto isilese offre tre indirizzi liceali (scientifico, linguistico e scienze umane) e poi gli indirizzi tecnici con la tradizionale ragioneria e l’indirizzo turistico. Nonostante il successo di iscritti degli anni passati, nel corso del tempo l’interesse per questo tipo di formazione è andato scemando. «Evidentemente – riflette il dirigente scolastico Marco Saba – i bisogni formativi del territorio in questi ultimi anni sono cambiati. Tuttavia non si può non tener conto della scarsa presenza di alunni dovuta anche al calo demografico: questa, unita all’esigenza del rispetto dei parametri nazionali relativi alla formazione delle classi, non aiuta». Questo complesso di cause ha influito in maniera sensibile sull’istituto superiore di Isili che per salvarsi ha variato la sua fisionomia fino ad arrivare alla fusione del liceo e dell’istituto tecnico.

La speranza

Il preside Saba non ha perso la fiducia: «Forse ci sono dei margini per poter riaprire il corso, che offre ancora prospettive occupazionali, soprattutto con riferimento alle ultime novità normative». A questo devono dunque credere famiglie e ragazzi: il Cat è un valore aggiunto per una scuola che sta cercando di diversificare la sua offerta pur di tenere quanti più giovani nell’entroterra e non vederli fuggire nei centri più grandi.

A Isili arrivano studenti non solo dal Sarcidano o dalla Barbagia ma anche dalla Trexenta e dalla Marmilla, confermando che questa scuola resta comunque un riferimento importante per il territorio.

