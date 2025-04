Ultima chiamata per Cos e Uri L’Ilva a Cassino 

Tocca all’Ilvamaddalena inaugurare la domenica delle sarde in Serie D. Galluresi di scena alle 14,30 a Cassino contro la terza della classe, ancora in corsa per la vittoria finale ma in un periodo poco brillante.

Il contrario dell’Ilva, reduce da quattro successi consecutivi, che hanno fruttato il balzo fuori dai playout con 34 punti, e decisa a prolungare la striscia positiva per allungare sulla zona retrocessione, distante una sola lunghezza. L’anticipo della 13ª giornata di ritorno, che ha visto il Latte Dolce perdere sul campo del Real Monterotondo 1-0, ha accorciato ulteriormente la classifica. L’Atletico Uri si ritrova a -5 dalla salvezza diretta, di modo che nella gara esterna col Trastevere (ore 15) i giallorossi, a digiuno di punti da tre partite, vanno a caccia della vittoria della speranza. L’avversario è in crisi, ma per spuntarla serviranno, parafrasando il patron Satta, più attenzione e determinazione delle uscite precedenti. Dopo le trasferte, le gare casalinghe delle 15, a partire da quella della Costa Orientale Sarda col Terracina.

Il match tra cenerentole offre ai sarrabesi l’occasione di staccarsi dai bassifondi e agganciare i playout per giocarsi tutto negli ultimi 360’. Occhio però alla disperazione dei laziali, che hanno un piede e mezzo in Eccellenza, e al pericolo di essere agganciati, che si concretizzerebbe in caso di sconfitta.

Infine l’Olbia, che merita un capitoletto a parte. Lo sciopero per il mancato pagamento dello stipendio di febbraio intrapreso dalla squadra venerdì, nel giorno in cui la società si era impegnata a saldarlo, è rientrato: ieri mattina i giocatori hanno svolto la rifinitura e al “Nespoli” contro l’ambiziosa Cynthialbalonga saranno in campo. Alla vigilia l’allenatore Zé Maria, che la settimana scorsa aveva affrontato il tema invitando la società a fare la sua parte in un momento così delicato, non ha parlato.

Il presidente Surace ha fatto sapere agli interessati che la mensilità arretrata sarà pagata tra domani e martedì, ma il clima è teso. Non il massimo quando si è obbligati a vincere: per consolidare la zona salvezza, che con 34 punti è a rischio, ora più che mai, con la Cynthialbalonga è vietato sbagliare.

