Ultima chiamata all’umanità nel gran finale del Lucido Fest  

Ma poi, alla fine, gli uomini buoni, quelli illuminati e capaci, stanchi e avviliti dagli stereotipi, salteranno fuori? Ultima chiamata utile quest’oggi per il gran finale del Lucido Festival al Planetario de L’Unione Sarda, a Cagliari. A dire il vero, si comincia alle 10 con un laboratorio e si andrà avanti fino a sera con un tour in bicicletta e poi sul palco, lungo la scia del tema scelto dalle ideatrici dell’evento Michela Sale Musio e Tiziana Troja, ovvero: “Servono uomini… Buoni”. Vent’anni di attività da festeggiare nel 2023 per la compagnia Lucio Sottile che continua a scommettere sulle tematiche legate al femminile e alle questioni di genere.

Eventi

Per l’ultima giornata del festival si parte con il laboratorio fotografico “L’Empatia e lo Sguardo” a cura di Michelangelo Sardo, dalle 10 nello studio Fine Art in via Eleonora d’Arborea 61 a Cagliari. Sardo guiderà i partecipanti in un corso breve sulla foto ritratto. Alle 17 appuntamento in piazza L’Unione Sarda con il giro della periferia “This is Cagliari”, con Maurizio Loi e le biciclette elettriche di Easycicletta. Loi guiderà il pubblico che ha prenotato la partecipazione in un tour delle periferie di Is Mirrionis e San Michele tra monumenti e storia urbana, con 15 biciclette elettriche. Le porte del Planetario si apriranno alle 18: sul palco Monica Nappo porterà in scena “Meditate gente… Meditate!” di Luca Troja. Il lavoro si propone come guida e sostegno per chiunque ritenga di avere difficoltà a meditare, per coloro che aspirano a una profonda introspezione e anche per chi sente che è possibile spingersi oltre, ma ricerca un ancoraggio emozionale.

Mezz’ora più tardi, lo spettacolo “Top Game – Frammenti di un pilota di droni” di e con Filippo Salaris (Artisti Fuori Posto). Il pubblico viene trascinato in un viaggio emotivo attraverso le missioni militari del protagonista, la lotta per mantenere la sua umanità in mezzo alla brutalità della guerra. “Il virile del Vinile” è il titolo dell’opera in scena alle 19.30 di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia (Teatro Dallarmadio). Come spiegano gli autori, «è un abbraccio negato, una cascata che non casca, l’unione di opposti che continuano ad opporsi, l’arcobaleno che ha tutte le sfumature del bianco, è il Virile imposto, e il maschile scomposto. Mantiene il tutto, senza apparentemente essere niente. E in questa diatriba che sa di disfatta, non ci sono né vincitori né vinti ma soltanto “attoranti autorevoli” che cantano e suonano e disincantano». Alle 22 “Ajò le cozze”, scritto e diretto da Tiziana Troja che sarà sul palco con Michela Sale Musio, le musiche di Davide Sardo, le incursioni irriverenti di Elio Turno Athemalle e l’installazione sulla cupola del Planetario di Manuel Floris .

