Ultima chance per Belgio e Germania 

L’altra gara del Gruppo F vale solo per il Marocco, che cerca un traguardo storico: su sei partecipazioni ha superato la fase a gironi solo a Messico ‘86. Con una vittoria il passaggio del turno è sicuro (salirebbe a quota 7), altrimenti deve guardare quello che accade in Croazia-Belgio.

Il Belgio rischia di essere un’eliminata eccellente: è costretto a vincere per passare, un pari darebbe gli ottavi alla Croazia. Dopo la sconfitta di domenica col Marocco, i Diavoli rossi si affidano a Lukaku. Il suo minutaggio dipenderà da come si sentirà in mattinata. Eden Hazard e De Bruyne, che si erano allenati a parte martedì e su cui negli scorsi giorni sono circolate voci di un litigio, ieri sono tornati in gruppo e non ci sono dubbi sul loro impiego - fondamentale - mentre è squalificato il centrocampista Amadou Onana. La Croazia, dopo aver ribaltato il Canada da 0-1 a 4-1, ha 4 punti (+1 sui rivali odierni) e se vince è quasi certamente prima. Il commissario tecnico Zlatko Dalic però non si fida: «Il Belgio non si è dimenticato come si gioca a calcio, dovremo essere al massimo livello e ripetere la stessa prestazione dell’ultima gara», ha dichiarato.

Penultimo giorno della fase a gironi dei Mondiali, oggi si completano i gruppi E (alle 20) ed F (alle 16) dove ancora mancano le qualificate. Un solo verdetto: Canada eliminato. In programma veri scontri diretti, mentre in Costa Rica-Germania ci sarà l’esordio assoluto di un arbitro donna alla Coppa del Mondo: la francese Stéphanie Frappart.

Croazia-Belgio

Canada-Marocco

Il Canada è, assieme al Qatar che ha già finito i suoi Mondiali, una delle due squadre ancora a 0 punti e non ha più nulla da chiedere al torneo, essendo già certa dell’eliminazione anche in caso di successo.

Giappone-Spagna

Chi vince passa, il pari dà gli ottavi solo agli iberici che partono da quota 4 nel Gruppo E. Luis Enrique deve valutare le condizioni di Gavi e Rodri, non al meglio. A chi, ieri, gli ha chiesto se sia meglio arrivare secondi per evitare un eventuale incrocio col Brasile ai quarti ha risposto senza giri di parole: «Non possiamo speculare o si rischia di essere eliminati a quindici secondi dalla fine. Vogliamo chiudere primi: non pensiamo né all’avversario agli ottavi né al Brasile, per vincere i Mondiali bisogna battere tutti».

Il Giappone ha rovinato il trionfo iniziale con la Germania perdendo domenica con la Costa Rica, giocando anche male. La nazionale asiatica cerca un’altra impresa clamorosa.

Costa Rica-Germania

All’Al-Bayt Stadium le due squadre inizieranno la partita da eliminate, vista la classifica, ma entrambe possono qualificarsi. La situazione più complicata è per la Germania, che ha un solo punto e al massimo potrà arrivare seconda (sfidando agli ottavi la prima dell’altro girone in gara oggi). Hansi Flick sa di non avere la certezza di passare nemmeno vincendo (deve tifare Spagna, a pari punti col Giappone contano differenza reti e a seguire i gol segnati) ma ha di nuovo Sané a pieno regime. Qualche cambio nella Costa Rica (di sicuro fuori Calvo squalificato), che con la Spagna ha perso 7-0 all’esordio ma poi si è riscattata battendo il Giappone.

