Ultima a quota zero L’Abbasanta è al bivio 

Abbasanta. Ultima a quota zero, cinque sconfitte su cinque. Il bilancio di inizio stagione è negativo per l’Abbasanta. Domenica scorsa in casa con il Coghinas si era visto un miglioramento a livello mentale e sul piano del carattere, mercoledì nella trasferta di Ovodda è stato compiuto un passo indietro. La rosa è formata da 26 giocatori ma alcuni infortuni si sono rivelati più lunghi del previsto e dunque a livello di numeri la situazione non è delle migliori. Il mister Andrea Contini è stato costretto a schierare ragazzi non ancora in condizione fisica ottimale. La situazione non è allarmante ma dirigenza e allenatore stanno facendo le valutazioni del caso e sicuramente qualcosa cambierà a breve, per evitare che vengano a galla nuovamente i problemi della passata stagione. Anche perché è impensabile riuscire a compiere un miracolo sportivo come quello di qualche mese fa. Domenica in casa con la Lanteri si spera nella svolta.



