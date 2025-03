Ulteriori risorse per le ex Fornaci 

Il Comune accelera sulla rinascita delle Fornaci Picci, compresa la parte dell’housing sociale che verrà realizzata da investitori privati.

Dopo l’ultimo sì alla variante urbanistica e l’indizione della procedura aperta per affidare il servizio di collaudo tecnico amministrativo dell’intervento di restauro, riqualificazione e manutenzione, vengono destinate nuove risorse per le ultime procedure propedeutiche all’inizio dei lavori. In una recente delibera approvata dalla Giunta, la dirigente che si occupa dei progetti Pnrr “chiede con la massima urgenza un prelevamento dal fondo di riserva di 20mila euro, da destinare alla predisposizione del piano economico finanziario e alla realizzazione dei rilievi catastali necessari per la gara d’appalto finalizzati all’affidamento della concessione di lavori e di gestione della parte privata” del complesso industriale.

