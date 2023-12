Ulivum Xmas Gala: smoking e abiti rossi 

È stato probabilmente il più curioso avvio dei festeggiamenti natalizi in Sardegna e, viste le presenze da varie parti dell’Isola e da oltre Tirreno, in tanti sembrano aver apprezzato, forse per il particolare dress code con smoking e abiti rossi: domenica, nel giardino e nella dimora trecentesca Casa Casula, a Villamassargia, oltre 300 persone hanno preso parte all’Ulivum Xmas Gala, un vero e proprio tuffo in una Roma imperiale calata in un’oasi natalizia con acrobati, giocolieri e spettacoli di luci. Uno spettacolo messo in piedi per conto del Comune dai professionisti di Oggi sposi & Exclusive weddings. L’occasione è stata propizia anche per presentare l’olio d’extra vergine d’oliva prodotto con le olive de s’Ortu Mannu. «Villamassargia – chiosa la sindaca Debora Porrà – si conferma meta di prestigio per l’animazione natalizia e la qualità dei prodotti locali». (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA