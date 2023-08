Ulivi secchi, ci pensano  i volontari 

Quattro ulivi posti in altrettanti grandi vasi facevano bella mostra all’ingresso del teatro comunale di via Dante a San Gavino. Ma le piante, prima verdi, si sono completamente seccate poiché per mesi non sono state innaffiate e soprattutto nella calda stagione estiva hanno sofferto tantissimo il caldo afoso e la mancanza d’acqua. Per questo negli ultimi tempi i volontari dell’associazione Euro 2001 sono venuti in soccorso dei poveri ulivi. «Abbiamo preso accordi due settimane fa sia con l’ufficio tecnico del Comune che con l’assessore Libero Lai per innaffiare i quattro ulivi sino a che non sarà ripristinato l’impianto. Le piante stanno ricevendo acqua da due settimane con regolarità», racconta il presidente del sodalizio Mirko Guerrini.

È solo l'ultimo esempio di verde pubblico dimenticato. La denuncia è dei due consiglieri comunali del gruppo misto Nicola Orrù e Stefano Altea: «Dopo la segnalazione di diversi cittadini, abbiamo potuto riscontrare che i quattro ulivi posti all’ingresso del teatro si sono seccati a causa della mancanza di acqua durante i mesi estivi. Ci siamo attivati per cercare di salvare le piante e abbiamo appurato che l’associazione di protezione civile Euro 2001 si è attivata per innaffiarle con la speranza che si riprendano. È assurdo che piante di valore, costate 800 euro l’una pochi anni fa, siano state abbandonate così. Si parla tanto di verde pubblico ma in questi quattro anni c’è stato solo un peggioramento generalizzato». Così le piante secche si aggiungono alle tante aree verdi del paese che, a causa della mancanza di irrigazione, presentano situazioni critiche.

