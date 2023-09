Ulivi potati in via San Martino, la polemica continua 

«Miracolo in via San Martino: gli ulivi sono ricresciuti». Così il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, risponde a chi aveva definito «uno scempio, un vero orrore estetico» la potatura degli alberi lo scorso gennaio. «Non è andata bene – dice soddisfatto il primo cittadino – è semplicemente andata come doveva e come era previsto dagli esperti che andasse. Invito a riflettere coloro che, senza conoscere le cose, hanno gridato per settimane allo scandalo, accusando anche i lavoratori che hanno eseguito il taglio, esperti cui il Comune si è affidato». Ancora una volta il dibattito sul verde pubblico scatena le polemiche.

«Sono tra quelli – ricorda l’ex vice sindaco, Ottaviano Mocci – che si sono lamentati per la modalità dell’intervento, un’eccessiva e inopportuna capitozzatura che generalmente si pratica quando è necessario ridurre le dimensioni nel caso, in un ambiente urbano, costituiscano pericolo per un’eventuale caduta. Il vero miracolo di cui dovrebbe parlare Urpi è che le piante siano ricresciute, un intervento così radicale può danneggiarle e, in alcuni casi, impedire che si riprendano». Il dibattito è proseguito anche su Facebook con decine di commenti. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA