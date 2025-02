Ulivi e lecci in strade e parchi 

A Macomer sono stati già piantati decine di alberi. Il Comune ha avviato il piano di decoro urbano, curando il verde di viali, giardini e parchi. Vengono piantati ulivi, lecci e altre essenze, che andranno ad abbellire il centro abitato con i suoi dieci ettari di aree verdi. Il Comune ha programmato una serie di interventi per mettere a dimora oltre un centinaio di nuovi alberi, che si vanno a sommare a quelli già esistenti.

Il programma

Nei prossimi mesi saranno messi a dimora decine e decine di alberi di piccola e media grandezza nelle piazze, nelle vie, nei viali, nei giardini pubblici, nei parchi e anche nell'area cani. Si è anzi iniziato da qui, dai parchi attorno alla chiesetta di Santa Maria e dal viale davanti al vecchio cimitero. Gli alberelli quando cresceranno avranno un impatto significativo dal punto di vista ambientale.

L’assessore

«La piantumazione di nuovi alberi va a pari passo con la pulizia di tutte le aree verdi, non solo cittadine - dice l’assessore all’Ambiente, Toto Listo - abbiamo piantato già diversi ulivi e fatto un patto di collaborazione con l’agenzia regionale Forestas per la fornitura di un centinaio di giovani lecci. La piantumazione sta procedendo insieme alla campagna di potatura in tutti i giardini pubblici, parchi, viali, piazze e diverse vie. Gli ulivi sono stati piantati nell’area cani di Sertinu, nel viale e nei giardini accanto al vecchio cimitero e continueremo con la riqualificazione dei parchi della zona della pineta Albano, di Sertinu, alquanto frequentata da famiglie con bambini, nell’area delle Finestrelle, accanto a viale Nenni e al centro della cittadina, nel parco che circonda la chiesetta di Santa Maria, che ha subito già una trasformazione in positivo. Ovunque nei giardini e nei parchi, i vialetti sono stati realizzati con la ghiaia bianca, che consente meno manutenzione».

I lavori

Il prossimo mese partiranno i lavori per la sistemazione del verde con parcheggi, panchine, giochi e la realizzazione della nuova area mercatale, al centro cittadino, tra via Dell’Uguaglianza e via Sardegna, da anni nel degrado. «Chiederemo ulteriori risorse per dare continuità a questa operazione, convinti che piantare alberi vuol dire piantare vita - conclude Listo - continueremo a prenderci cura della cittadina».

RIPRODUZIONE RISERVATA