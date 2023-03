Ulivi da spostare per fare l’asilo nido: chiude l’area cani 

A Monastir, nell’area di proprietà comunale di via Ferrara dove sorgerà l’asilo nido, c’è una decina di grossi ulivi da espiantare e trasferire in un altro sito: per dare modo agli escavatori di sradicarli sarà chiusa l’area, attualmente riservata alla sgambatura per cani. Le operazioni, preliminari all’allestimento del cantiere, provocano le proteste dei quattro zampe, che lamentano la perdita «dalla mattina alla sera» di un servizio prezioso.

Il dissenso, a sentire il vicesindaco Gianluca Lampis, sarebbe quantomeno affrettato: «L’area cani di via Ferrara – garantisce – è chiusa solo per il tempo necessario all'espianto degli ulivi. Finiti i lavori, molte volte anche alla fine della singola giornata lavorativa, sarà rimessa in sicurezza e riaperta. Contemporaneamente stiamo lavorando alla realizzazione della nuova area di sgambatura per i cani, in via Copenaghen: sarà altrettanto bella e attrezzata».

Il progetto per la realizzazione dell’asilo nido, che accoglierà 50 bambini dai 3 mesi ai tre anni, è stato approvato a gennaio dalla Giunta guidata dalla sindaca Luisa Murru. Importo dell’opera: un milione e 300 mila euro, fondi del Pnrr. Il Comune ha individuato l’area comunale di via Ferrara, periferia residenziale del paese.

Il vicesindaco Lampis scandisce le tappe di avvicinamento all’avvio dell’opera: «I lavori per la realizzazione dell'asilo nido sono appena stati banditi, però non si può aspettarne l'inizio per l'espianto e il reimpianto degli alberi. Per garantire una ripresa ottimale delle piante, si può agire solo tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Stiamo reimpiantando gli ulivi nella nuova area cani di via Copenaghen e in altre aree di proprietà comunale».

A Monastir un’ordinanza di qualche anno fa vieta di condurre i cani nelle aree verdi attrezzate con giochi per bambini. Da qui l’importanza di un’area cani apposita.