Ulassai: Mirò-Lai si potrà ammirare sino a domenica  

Dopo una proroga e oltre 12.000 biglietti venduti, ultimi giorni per visitare al Camuc di Ulassai la mostra Mirò incontra Maria Lai. Il fascino della sorpresa, aperta al pubblico fino a domenica prossima Un progetto espositivo unico e originale che ha messo in dialogo l'universo poetico di Joan Miró con la collezione di opere di Maria Lai della Stazione dell'Arte.

«La Stazione dell'Arte e il museo Camuc – dice il curatore della mostra Marco Peri - si confermano luoghi speciali, il successo di questa mostra e, più in generale, delle iniziative culturali dei musei di Ulassai sono possibili soprattutto grazie alla dedizione dello staff, che in questi mesi ha accolto con professionalità e cura il numeroso pubblico, offrendo esperienze di visita guidata coinvolgenti». Floriana Piras, vicepresidente della Fondazione Stazione dell’arte: “La chiusura di questa mostra non rappresenta un punto d’arrivo, ma un nuovo inizio per il nostro paese. L’incontro tra Miró e Lai ha reso Ulassai un crocevia internazionale di arte e cultura».

