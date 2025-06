Ulassai lancia “Legarti”: residenze internazionali d’artista  

Prosegue a Ulassai, rinnovandosi, il cammino tracciato da Maria Lai. C'è un filo che unisce e si tende ancora. Il Comune lancia Legarti”, un progetto di residenza d’artista internazionale che trasforma l’eredità dell'immensa artista in nuove visioni contemporanee che intrecciano arte contemporanea, patrimonio naturale e partecipazione sociale.

Il primo appuntamento ha preso il via ieri con la residenza dello studio di graphic design Fionda di Torino, noto per le sue collaborazioni con istituzioni culturali e musei in tutta Europa. Durante il soggiorno a Ulassai, sino al 22 giugno, svilupperà l’identità visiva del progetto Legarti attraverso workshop e una ricerca visiva partecipata che culminerà in una mostra aperta al pubblico al Camuc.Ulassai si conferma fucina d'arte e laboratorio d'avanguardia. Oltre dieci artisti e collettivi internazionali provenienti dalla Sardegna, dall’Italia, dall’Europa e da altri contesti extraeuropei si alterneranno sino alla primavera 2026. «Legarti” è un progetto nato dalla volontà del Comune di dare forma a un nuovo modello di rigenerazione culturale e sociale, a partire dal proprio territorio e con il coinvolgimento diretto della comunità – spiegano dall’ente - affonda le sue radici nella storia del paese e nel pensiero di Maria Lai, la cui poetica del legame tra persone, luoghi e narrazioni costituisce il cuore ideale dell’intero programma».Il nome del progetto Legarti” evoca un doppio movimento: connettere, unire, intrecciare esperienze, linguaggi e creare un legame duraturo tra arte e territorio, tra chi arriva e chi abita, tra pratiche contemporanee e tradizioni locali. «Con Legarti vogliamo realizzare ciò che Maria Lai aveva immaginato per il suo paese: fare di Ulassai una casa per gli artisti, un luogo di accoglienza e ispirazione dove l’arte contemporanea possa radicarsi nel paesaggio e nella vita della comunità – afferma il sindaco e presidente della Fondazione Stazione dell’Arte, Giovanni Soru - Non è solo un progetto culturale, ma un atto politico di visione e responsabilità. È un investimento sul nostro territorio, sulla sua identità e sul suo futuro».Legarti” è finanziato nell’ambito del Pnrr. La progettazione è stata curata dagli uffici dell’Area tecnica del Comune in collaborazione con la curatrice Valentina Anselmi.

