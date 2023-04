Ulassai: la Stazione dell’arte ora riaccoglie i visitatori 

Avvicinare l’arte alla gente era uno dei fili conduttori dell’immenso lavoro di Maria Lai. Le distanze tra i visitatori e le opere della Stazione dell’Arte si sono nuovamente accorciate. Dal 7 aprile, infatti, il museo di arte contemporanea di Maria Lai è nuovamente fruibile al pubblico. I cancelli erano stati serrati a settembre per l’esecuzione di alcune opere di ristrutturazione. Lavori che ancora riguardano uno dei due edifici della struttura culturale.

Oggi gli amanti dell’arte possono ammirare al museo le quattordici stazioni della Via Crucis, opera realizzata da Maria Lai per la Cappella delle Suore dell'Ordine della Redenzione a Ulassai nei primi anni Ottanta. L’esposizione è curata da Gianni Murtas e dalle guide museali. Visibili anche i presepi e altre opere. Gli spazi esterni della Stazione si prestano per una passeggiata artistica. Da “Le cinque Esse”, pannelli installati nei muri della biglietteria, al “Monumento a Gramsci” passando per il “Telaio del vento”, fino ai piccoli nastrini celesti in ceramica, rimando all’opera di arte relazionale del 1981: “Legarsi alla montagna”.

RIPRODUZIONE RISERVATA