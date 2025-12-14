VaiOnline
La storia.
14 dicembre 2025 alle 01:06

Ulassai ha in cassa 13 milioni 

Finanziamenti record dal Pnrr per una comunità di 1300 anime 

Ulassai ha poco più di 1300 abitanti e un tesoro da investire: quasi tredici milioni di euro di fondi riscossi grazie al Pnrr. Se non è un record, poco ci manca. E la priorità dell’amministrazione comunale è spendere quei soldi entro il 31 agosto dell’anno venturo. Nel paese dei Tacchi, paradiso dell’arrampicata sportiva e scrigno dei prodigi di Maria Lai, l’artista senza tempo che ha segnato un’epoca, sono convinti di portare a termine la missione.

Il Comune va veloce

«Per quanto riguarda le azioni materiali – dice Giovanni Soru, 71 anni e non sentirli, sindaco di una comunità che ha fatto della cultura la sua sostanza – in questi ultimi tre anni, a partire dal luglio del 2022, data in cui è stato firmato il contratto con il ministero della Cultura, sono realtà l’incarico di progettazione, il progetto esecutivo, e l’appalto di lavori per 14 interventi. Di questi 9 sono stati collaudati, 2 sono in fase di collaudo e 3 sono in corso di completamento. A oggi è stata impegnata una somma di 12,7 milioni, di cui 8,8 già spesi. Stiamo lavorando per completare gli ultimi tre progetti, precisamente le opere su Piazza dell'Arte - Campo Barigau, la riqualificazione delle opere Maria Lai sul territorio, la Vecchia Strada Ferrata e la pista ciclabile su cui si devono ancora impegnare per completare i lavori quasi due milioni».

Salto di qualità

Maria Lai è un emblema, il Comune punta sull’artista che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo. E non si tratta soltanto di una questione economica. Le azioni immateriali valgono quanto le altre. «Il progetto principale che si sta portando avanti in quest’ambito – continua il sindaco – è la procedura per la richiesta del riconoscimento del Museo Stazione dell’Arte a livello regionale e nazionale. Crediamo che dopo 20 anni sia giunto il tempo di fare un salto di qualità e quindi si sta operando per rispettare tutti i requisiti che un museo regionale e nazionale deve avere. Se si otterrà questo riconoscimento si apriranno nuove prospettive per la Stazione dell’Arte».

Sempre all’interno delle azioni immateriali del Pnrr, a metà dicembre la Fondazione Stazione dell’Arte ha già allestito la mostra “Segno Inquieto Maria Lai | Albrecht Dürer”. «In rassegna – spiega Soru – oltre quaranta opere incisorie, tra le più rappresentative della produzione di Dürer e per la prima volta in Sardegna sono stati esposti alcuni capolavori assoluti dell’artista. Il percorso espositivo dialoga con una selezione di opere di Maria Lai; in particolare, la Via Crucis realizzata da Maria Lai con un filo bianco offre un contrappunto alle incisioni di Dürer».

Non solo Pnrr

Ulassai non si ferma al Piano di ripresa e resilienza. «Sono in corso due progetti significativi – conclude Soru – che dovranno essere appaltati, sulla base della procedura approvata dalla Regione, prima o subito dopo Natale: il progetto della strada di via San Francesco, che parte dalla nuova circonvallazione, dell’importo di oltre mezzo milione di euro, e la ristrutturazione dell’ultima scuola, non ancora oggetto di intervento, cioè le elementari, per i quali spenderemo 920mila euro.

