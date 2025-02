Nel cuore dell’Ogliastra, tra i profili scoscesi dei Tacchi calcarei e l’abbraccio di una natura incontaminata, Ulassai si prepara a divenire palcoscenico di un ambizioso progetto culturale che celebra il connubio tra arte e territorio. Grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea nell’ambito del Pnrr, il paese si appresta a vivere una stagione di grande vitalità artistica con il progetto “Ulassai: dove la natura incontra l’arte”.

Promosso dalla Fondazione Stazione dell’Arte con il concorso del Comune di Ulassai, il programma 2025 si inserisce in un articolato progetto di rigenerazione urbana e culturale, incentrato sulla riqualificazione degli spazi pubblici, il restauro del patrimonio storico e architettonico, e la valorizzazione dell’eredità culturale materiale e immateriale. Attraverso questi interventi, Ulassai si trasformerà in un vero e proprio museo diffuso, che vedrà la realizzazione di iniziative culturali di grande rilievo, tra cui la Biennale d’arte contemporanea dedicata a Maria Lai, appena conclusa, e un ciclo di mostre dall’8 marzo al 29 novembre.

Luoghi

Fulcro di questa trasformazione sarà il Camuc - Casa Museo Cannas, un polo espositivo recentemente restaurato, restituito alla comunità in una veste rinnovata, che ospiterà mostre, conferenze, workshop, laboratori e proiezioni, ampliando l’offerta culturale del paese. L’idea di un museo in divenire trova ulteriore compimento nella Stazione dell’Arte, custode della preziosa collezione donata da Maria Lai alla sua comunità, che nel 2025 si presenterà con un allestimento rinnovato. «Il nostro impegno è quello di sostenere una proposta culturale di qualità, capace di valorizzare l’eredità di Maria Lai e di aprire il paese al mondo, accogliendo artisti, appassionati e visitatori che riconoscono in Ulassai un luogo di ispirazione e innovazione», sottolinea il sindaco Giovanni Soru.

I progetti

L'8 marzo 2025 segnerà l’avvio del ricco calendario espositivo con “Geometrie del caso”, una mostra personale di Carolina Melis, artista e designer, che esplorerà le connessioni tra narrazione visiva, arte generativa e animazione, attraverso opere inedite concepite per gli spazi del Camuc. A seguire, dal 12 aprile al 29 giugno, il Camuc e la Stazione dell’Arte ospiteranno un’esposizione che accosterà le opere di Joan Mirò a quelle di Maria Lai, in un dialogo inedito e visionario. Curata da Lola Durán Úcar e Marco Peri, la mostra “Il fascino della sorpresa” metterà in luce le sorprendenti affinità tra i due artisti, accomunati da un linguaggio poetico in cui segni e colori si fanno simbolo di mondi interiori e di trame fantastiche. Il percorso espositivo proseguirà con “La vista non è ancora sguardo”, dal 5 luglio al 29 novembre, una rassegna curata da Ilaria Bernardi, che metterà in relazione alcune delle più importanti opere della Collezione Genesi con il lascito artistico di Maria Lai. Un'indagine sulle grandi questioni del nostro tempo, dalla sostenibilità ambientale ai temi sociali e politici, attraverso il contributo di artisti di fama internazionale.

Attività collaterali

Accanto alle esposizioni, il programma prevede un ampio ventaglio di attività collaterali: incontri con artisti, workshop, laboratori didattici e conferenze animeranno gli spazi espositivi, coinvolgendo un pubblico trasversale e ponendo particolare attenzione alla formazione dei giovani protagonisti di domani. «Cura e Futuro sono le parole chiave di questo progetto. La prima ci invita a custodire le memorie e i luoghi, la seconda a guardare avanti, promuovendo sostenibilità, innovazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni», conclude il curatore del progetto Marco Pieri.

