VaiOnline
Il caso
12 settembre 2025 alle 00:13

Uil contro Asl: stipendi ridotti a sorpresa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stipendi più leggeri fino a 300 euro, con effetti retroattivi che arrivano anche a un anno fa. È la situazione che stanno vivendo diversi lavoratori del comparto sanitario dell’Asl 3 di Nuoro, a seguito della modifica unilaterale dei profili orari da parte dell’azienda. A sollevare la questione è la Uil-Fpl, che in una dura nota del segretario Franco Licheri indirizzata alla Direzione generale dell’azienda sanitaria esprime preoccupazione e contrarietà per una decisione ritenuta illegittima. Per il sindacato, la modifica degli orari di lavoro, con conseguente ricalcolo delle ore svolte, è avvenuta senza coinvolgimento preventivo dei sindacati, «passaggio obbligato - sottolinea la Uil - i profili orari originari, regolarmente inseriti e visibili nel portale del dipendente, si devono considerare approvati e riconosciuti come condizioni di lavoro vigenti. La loro modifica retroattiva costituisce una palese violazione dell’articolo 2103 del codice civile, che tutela il lavoratore». La questione va oltre la forma. Gli effetti concreti si sono abbattuti sulle buste paga del personale.

La Uil chiede l’immediato ripristino dei profili orari originari, il ricalcolo delle spettanze, il recupero delle somme illegittimamente trattenute e l’attivazione delle procedure di confronto sindacale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il personaggio

Pavoletti va in gol anche nei film

l C. A. Melis
Riforme

«Legge statutaria, il nuovo volto della Regione»

Si è insediata la commissione speciale biennale per scrivere e approvare le norme 
Roberto Murgia
La storia

«Il mio vitalizio? Non mi hanno fatto sapere niente»

L’artista sogna di aprire la scuola della seta di mare a Sant’Antioco 
Francesco Pintore
La maggioranza

Regionali, Tajani frena il Carroccio

La Lega: «Veneto e Lombardia sono nostre». Il leader FI: ora altre urgenze 
Milano

Armani, la cassaforte segreta

Ville, yacht, beni in usufrutto: un patrimonio di oltre 13 miliardi di euro 
L’attentato

Caccia al killer del “patriota” Kirk

Trump: martire della verità. In Italia polemiche per una foto a testa in giù della vittima 