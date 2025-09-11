Uil contro Asl: stipendi ridotti a sorpresa 

Stipendi più leggeri fino a 300 euro, con effetti retroattivi che arrivano anche a un anno fa. È la situazione che stanno vivendo diversi lavoratori del comparto sanitario dell’Asl 3 di Nuoro, a seguito della modifica unilaterale dei profili orari da parte dell’azienda. A sollevare la questione è la Uil-Fpl, che in una dura nota del segretario Franco Licheri indirizzata alla Direzione generale dell’azienda sanitaria esprime preoccupazione e contrarietà per una decisione ritenuta illegittima. Per il sindacato, la modifica degli orari di lavoro, con conseguente ricalcolo delle ore svolte, è avvenuta senza coinvolgimento preventivo dei sindacati, «passaggio obbligato - sottolinea la Uil - i profili orari originari, regolarmente inseriti e visibili nel portale del dipendente, si devono considerare approvati e riconosciuti come condizioni di lavoro vigenti. La loro modifica retroattiva costituisce una palese violazione dell’articolo 2103 del codice civile, che tutela il lavoratore». La questione va oltre la forma. Gli effetti concreti si sono abbattuti sulle buste paga del personale.

La Uil chiede l’immediato ripristino dei profili orari originari, il ricalcolo delle spettanze, il recupero delle somme illegittimamente trattenute e l’attivazione delle procedure di confronto sindacale.

