Uguali ma non troppo: «Attuare in Sardegna lo spirito costituzionale» 

La Costituzione e il principio di uguaglianza sono al centro di un capillare lavoro di Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate. Come ha preso forma l’idea di uguaglianza nella nostra Costituzione e poi nella nostra vita repubblicana? E come si inserisce la Sardegna in questo contesto? A spiegarlo è proprio Ruffini che, ieri, all’archivio di Stato di Cagliari, ha presentato “Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi”. Un libro che tocca diversi temi partendo dall’anno in cui è entrata in vigore la Costituzione fino ai giorni nostri, cercando di comprendere anche l’evoluzione del concetto di uguaglianza.

Il ruolo dell’Isola

«La Sardegna ha dato un contributo importante alla storia Italiana e quindi si inserisce perfettamente nella storia della nostra Repubblica e nella stesura della nostra carta costituzionale», ha detto Ruffini, «e soprattutto quello dell’uguaglianza è un tema molto importante per un territorio come questo, che ha bisogno di essere preso a cuore, ma anche di tutti quegli investimenti per far sì che i sardi possano stare o tornare ogni volta che vogliono».

E in un periodo in cui si discute di autonomia differenziata e della salvaguardia di un principio come quello dell’insularità, entrato di recente nella carta costituzionale, il tema dell’uguaglianza diventa ancora più attuale. «Se prendiamo questo principio e la Costituzione come stella polare di tutta l’azione legislativa e amministrativa, sicuramente si andrà avanti tutelando anche tutte le peculiarità e le esigenze per l’Isola».

Nel 1948 l’Italia non era quella di adesso, si usciva da una guerra devastatrice, alle spalle c’erano vent’anni di dittatura. Non c’era l’uguaglianza di genere, tra i figli, tra gli stranieri e non c’era un servizio sanitario nazionale uguale per tutti e neanche l’istruzione era per tutti. Eppure oggi in Sardegna il tema della sanità è ancora scottante. «La sanità è uno dei fiori all’occhiello di questo Paese, per cui bisogna continuare ad averne cura senza venire meno al principio di uguaglianza, in modo tale che si abbia il diritto di avere le stesse cure in qualunque altitudine si sia nati».

Il dibattito

Al dialogo, organizzato da Acli Sardegna, Acliterra e dall’Archivio di Stato, ha partecipato anche l’Arcivescovo di Cagliari e segretario Cei, Giuseppe Baturi, per il quale andrebbe potenziata la partecipazione del popolo alle determinazioni politiche, non solo attraverso il voto, ma anche in modo collettivo. «Dopo la seconda guerra mondiale e il dramma dei totalitarismi, alcuni dei quali resteranno a lungo nella storia del Novecento, era stato affermato un nuovo principio a fondamento della democrazia. Ecco, io penso che il principio sia acquisito, ma che la prassi debba essere conforme, carica di rispetto e volontà di superare qualsiasi discriminazione».

A intervenire anche Ester Cois, sociologa dell’Università di Cagliari: «L’uguaglianza non è che il diritto di essere diverso dagli altri e di non subire discriminazioni. Un obiettivo su cui tutti concordiamo, ma che, purtroppo, non abbiamo ancora raggiunto. È chiaro che il cammino delle donne sia più tortuoso, ma è vero anche che la Costituzione ha spesso impedito di fare passi indietro. Resta un monito perenne, ma oggi c’è ancora molto da fare».

Mentre per Luigi Patronaggio, procuratore generale di Cagliari, si sente l’esigenza «del libro di Ruffini quando si vuole sostenere un superamento della Costituzione. Oggi siamo davanti allo scoppio di una terza guerra mondiale e stiamo tradendo i principi di solidarietà e dell’accoglienza, ma anche quelli dell’amicizia».

