Ugolio, pineta assediata dai rifiuti 

Da mesi ormai il parco sorto all’interno della pineta di Ugolio, nel quartiere di Biscollai, è ritornato in capo a famiglie di privati. Per trent’anni, in forza di una convenzione di Forestas, è stato il polmone verde, curato, gestito e pulito dall’ente regionale che ha creato percorsi faunistici, costruito area attrezzate per picnic, panchine e cestini per la raccolta dei rifiuti. Ma ora è il caos, con la mondezza che non è più ritirata con sistematicità. Tanto che nei giorni scorsi l’ingresso del parco è diventato quello di un immondezzaio a cielo aperto. C’è voluto l’intervento di alcuni volontari che mercoledì sera, armati di rastrelli, hanno raccolto tutto.

Secchi pieni

«Noi non possiamo entrare per fare la raccolta e svuotare i cestini, si tratta di un’area privata», spiega un operatore ecologico. Insomma è come se si trattasse del giardino di un grande condominio. I sacchi vanno portati in area pubblica. La situazione all’inizio della scorsa settimane era disastrosa, i cestini colmi. E la gente ha iniziato ad ammassare all’esterno, con gli animali selvatici che hanno fatto il resto, portando la pineta a un degrado mai visto prima. Tanto che anche sui social sono iniziate le proteste. Qualcuno però è andato ben oltre le foto e le segnalazioni, si è rimboccato le maniche e ha raccolto tutto. «Sono stati dei volontari» segnalavano ieri mattina due donne sedute in una panchina. Al loro fianco un ragazzo leggeva un libro. Mentre sul sentiero un gruppo di donne si allenava a fare jogging. « Hanno eseguito proprio un bel lavoro», commentano. È-comune ieri mattina ha ritirato i sacchi colmi di rifiuti. Ma il problema rimane.

Bene pubblico

L’area, ricca di vincoli, era stata affidata in convenzione trentennale a Forestas. Convezione scaduta. Nulla si sa sull’iter di acquisizione dai privati. L’amministrazione guidata da Andrea Soddu aveva posto in bilancio 400 mila euro per trasformare Ugolio in bene pubblico. Ma poi è arrivata la crisi politica, e la caduta dell'amministrazione. Una partita contabile rimasta, visto che il commissario Giovanni Pirisi ha approvato quel bilancio. Il direttore di È-Comune, l’ingegner Francesco Serra, spiega: «A Ugolio sono stati posti dei cestini. Prima Forestas si occupava di svuotarli e noi ritiravamo i rifiuti, ora stiamo contattando i proprietari per capire come gestire la raccolta».

