Ugolio, Comune pronto all’acquisto 

Il Comune di Nuoro ha affidato una perizia estimativa per acquisire a patrimonio pubblico venti ettari della pineta di Ugolio, polmone verde tra i più frequentati in città da ciclisti, podisti e famiglie. Un’area che in molti pensano pubblica, ma che in realtà è totalmente privata. La notizia arriva a margine del “pre Consiglio” comunale che si è svolto giovedì sera, dove l’assessora al Bilancio Rachele Piras ha illustrato ai presenti la manovra di previsione dell’ente. All’interno delle varie voci di spesa c’è anche quella dei 400 mila euro necessari per l’acquisizione. La cifra parte dal valore che i proprietari hanno dato all’area.

«L’amministrazione ora valuterà la congruità della proposta, ma è solo una previsione di spesa massima che ovviamente dobbiamo valutare dopo una perizia», ha spiegato la Piras ai consiglieri.

Nuovo mutuo

I soldi per acquisire il parco urbano a bene pubblico arriveranno con la contrazione di un nuovo mutuo con la Cassa depositi e prestiti da 400 mila euro della durata di 29 anni. La previsione per l’acquisto della pineta Ugolio per il triennio 2024-2026 è di poco più di 26 mila euro all’anno. La cifra massima inserita in bilancio, quella dei 400 mila euro, parte dal valore che i proprietari hanno stabilito dopo una perizia di parte affidata all’architetto Mario Luigi Carcassi, responsabile del settore territoriale Nuoro per l’ufficio della tutela del paesaggio. Un passo avanti dopo che i legali che tutelano le famiglie proprietarie, gli avvocati Martino e Pietro Salis, nell’ottobre di due anni fa avevano inviato una missiva al Comune informando della disponibilità alla cessione a bene pubblico, dopo che tutta l’area per 70 anni era stata gestita da Forestas in forza di un’occupazione temporanea, terminata un anno e mezzo fa.

La proposta

I proprietari hanno parlato di priorità per l’amministrazione per dare continuità alla finalità sociale che in oltre mezzo secolo la pineta ha acquisito. Venti ettari costituiti di conifere e latifoglie con un’età media intorno ai 25 anni, percorsa da diversi incendi nei primi anni Ottanta. Un parco in cui Forestas, nella sua gestione, ha inserito cartelli illustrativi sulla flora e la fauna, sono stati tracciati dei percorsi jogging e sono state allestite panchine e tavoli per picnic.

Il rischio

Impossibile per i legittimi proprietari qualsiasi opera di speculazione urbanistica, perché l’area è sottoposta a tutela dal Puc che l’ha classificata come zona H. Sarebbe quindi impensabile mettere un solo mattone, ma nulla impedirebbe ai privati di recintare e vietarne l’accesso al pubblico. Su di loro, ovviamente, grava ogni onere di pulizia e taglio dell’erba, obbligatorio durante i mesi estivi per scongiurare il rischio incendi. Incombenza che graverebbe ovviamente anche sul Comune dopo l’acquisizione. «L’idea è quella di stipulare una convenzione di gestione con Forestas», chiosa l’assessora Piras.

RIPRODUZIONE RISERVATA