Ugo Foscolo, genitori e docenti contro l’accorpamento 

La delibera della Regione – datata 30 dicembre - sul piano di dimensionamento scolastico del ministero dell’Istruzione, scontenta le scuole sarde. Una di queste è la secondaria di primo grado Ugo Foscolo. I docenti e genitori degli alunni hanno formato il comitato “Per la Scuola - Cagliari” e si dicono preoccupati per l’accorpamento di alcuni plessi a istituti diversi da quelli ai quali appartengono ora. Lo hanno ribadito ieri in un'assemblea alla quale hanno partecipato anche Camilla Soru, consigliera regionale e presidente della commissione Istruzione, l'assessora all'Istruzione del Comune Giulia Andreozzi e la deputata di Avs Francesca Ghirra.

La Ugo Foscolo è composta da tre plessi (viale Marconi, sede principale, via Talete e via Salvator Rosa) e 698 alunni e verrà accorpata al Comprensivo di via Stoccolma, diventando un unico Istituto, "Ugo Foscolo – Via Stoccolma”, con 1.141 alunni tra infanzia, primarie e medie. Il XVII Circolo didattico di via Castiglione – 11 plessi e 742 alunni - vedrà la soppressione della scuola dell'infanzia di via Salvator Rosa per il numero esiguo di alunni, e l'ingresso della media di via Talete. Punto, quest'ultimo, contestato da docenti e genitori. «Via Talete è un’eccellenza del Cep anche grazie alla dirigenza scolastica del Foscolo», ha detto Guido Cossa, docente, «farlo passare a un altro istituto comporterà la chiusura della scuola». Timore condiviso dai genitori che hanno manifestato preoccupazione per «l'interruzione della continuità didattica» e chiesto a Regione e Comune di modificare la scelta.

Alessia Dessì, docente del Foscolo, ha citato tra le criticità dell’accorpamento «lo sconvolgimento degli organici del personale docente» e ha illustrato la proposta del comitato: 8 plessi per l'istituto Foscolo (compresi quelli di via Stoccolma) e 9 per quello di via Castiglione. Per l’assessora Andreozzi ciò non è possibile: «Non è una scelta politica nostra, il crollo della natalità causa un calo di alunni anche nelle scuole medie, ma via Talete non morirà pur se non sarà più parte del Foscolo». Soru invece ha ricordato che la Regione ha deciso di accorpare 6 autonomie scolastiche sarde invece delle 9 richieste dal ministero, «perché i parametri imposti da Roma non possono valere per l’Isola».

