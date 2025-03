Ufficio turistico, nuova proroga 

La società in house Villasimius srl gestirà la biblioteca, l’ufficio turistico e i luoghi della cultura almeno sino al 30 aprile. Lo ha stabilito la Giunta comunale che ha dovuto prorogare l’affidamento del servizio scaduto nel 2024 per la seconda volta consecutiva perché non è ancora stato approvato il bilancio di esercizio 2025-27. Un atto necessario dal momento che «si tratta di servizi - viene sottolineato nella delibera - che non possono essere interrotti».

A ottobre il Consiglio comunale ha dato il via libera alla società in house per la predisposizione di un piano industriale di 5 anni che comprenda la gestione della biblioteca, del punto di informazione turistica, dei luoghi di cultura (compreso il faro dell’Isola dei Cavoli) e attività di promozione del territorio con la partecipazione a fiere e saloni del turismo. Il piano sarà valutato dal Consiglio. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA