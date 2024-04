Ufficio tecnico, via al concorso  

Il Comune punta sull’esperienza per ridare una guida, a tempo pieno e indeterminato, all’Ufficio tecnico. Ieri è stato pubblicato l’avviso per la selezione pubblica del dirigente che sostituirà Giuseppe Pinna. Si cerca un funzionario che abbia già alle spalle un percorso nella pubblica amministrazione. Oltre al titolo di studio (laurea in Ingegneria o Architettura, laurea specialistica o Magistrale) è richiesto almeno uno dei seguenti requisiti: per i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, aver maturato almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di laurea, che scende a quattro per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso e a tre in caso di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione; aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Le domande dovranno essere presentate entro il 7 maggio. ( m.g. )

