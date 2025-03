Ufficio tecnico nel caos, edilizia bloccata 

«Tra le quattro e le cinquemila pratiche di condono non evase, tantissime altre pratiche edilizie, 110 per accertamenti di conformità, grave carenza di organico, geometri e tecnici che non partecipano ai concorsi dei Comuni o si trasferiscono in altri uffici pubblici». Queste solo alcune delle criticità relative al settore urbanistico del comune di Carbonia, che l’assessore Giuseppe Casti ha palesato nel corso di un consiglio comunale in risposta all’interpellanza del consigliere di Carbonia Avanti Giacomo Floris.

Problemi e disagi

Il capogruppo della formazione di maggioranza relativa nel suo intervento in aula ha evidenziato che «da anni si riscontrano gravi ritardi e inefficienze che bloccano centinaia di pratiche di condono, permessi di costruire e autorizzazioni. Questo immobilismo danneggia i cittadini, le imprese ed i professionisti, ostacolando lo sviluppo della città e generando sfiducia verso l'amministrazione comunale». Giuseppe Casti ha ricordato come dalla sua nomina, avvenuta a ottobre 2023, ha cercato di risolvere il problema. «La scarsità di personale, con molti che migrano verso altri enti e il fatto che gli stipendi dei Comuni sono molto più bassi di quelli di enti regionali invogliando i dipendenti a trasferirsi. Mi sono impegnato da subito perché venissero banditi concorsi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato. Alcune sono avvenute, ma alcuni dipendenti si sono poi trasferiti. Due giorni fa sono iniziate le selezioni per l’assunzione di un ingegnere. In questo periodo abbiamo inserito anche alcuni impiegati amministrativi ma c’è ancora tanto da fare. Qualcosa però si sta muovendo. Son state prese in mano nell’ultimo periodo 400 pratiche e continueremo di questo passo». Il consigliere Floris si è detto «soddisfatto della risposta e si augura che si riesca in tempi non troppo lunghi a ridare respiro a un importante settore economico della città».

I professionisti

Le associazioni di categoria aspettano un cambiamento sostanziale della situazione. Per Sandro Martini, presidente del collegio dei geometri della provincia di Cagliari, sono tre i problemi da risolvere in tempi celeri: «Il numero insufficiente di dipendenti per far fronte alle tante necessità, l’esigenza di dotare gli uffici di strumentazioni al passo con i tempi, la necessità di accelerare le pratiche sui condoni, grazie ai quali si riuscirebbe a far circolare beni e immobili, permettendo anche l’introito di importanti risorse presso le casse comunali».

