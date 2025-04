Ufficio tecnico, in servizio un ingegnere  

A Gonnosfanadiga oggi prenderà in servizio in Comune il nuovo responsabile dell'ufficio tecnico municipale. L’annuncio è del sindaco Andrea Floris: «Non vediamo l’ora di lavorare a pieno ritmo», ha aggiunto. A ricoprire l’incarico sarà l’ingegnere Manuel Figus che sarà a capo dell’ufficio tecnico del Comune per 36 ore settimanali. Ieri il sindaco ha incontrato l’ingegnere per le direttive. «Le priorità condivise – spiega Floris – riguardano i lavori della comunità alloggio e quelli per le difese spondali Rio Piras, secondo lotto. A seguire lavoreremo su tutto il resto».

Con questa nuova assunzione, nell’ufficio tecnico di Gonnosfanadiga si contano tre geometri e un amministrativo, con la promessa dell’assunzione di un nuovo geometra a breve.

Proprio la mancata condivisione della priorità data al rafforzamento dell’ufficio tecnico aveva portato al ritiro delle deleghe, da parte del sindaco, agli assessori Andrea Sogus e Simonetta Zurru.

