Ufficio tecnico, affidati i lavori: soldi Pnrr salvi 

Corsa contro il tempo per non perdere i 310mila euro messi a disposizione dal Pnrr per l’efficientamento degli edifici comunali: nell’ultimo giorno utile prima della scadenza, il Comune ha affidato i lavori all’impresa Nurra di Bono. Il progetto, elaborato da Sara Fabbri, era stato approvato dalla Giunta lo scorso agosto su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete. L’intervento riguarda il Palazzo di Città che ospita l’ufficio Tecnico comunale. I lavori prevedono la sostituzione degli infissi, dell’impianto di climatizzazione, la rimozione dei vecchi termosifoni e la sostituzione dei corpi illuminanti per ridurre i consumi e migliorare il benessere dei lavoratori. L’affidamento è arrivato in extremis: lo scorso 6 settembre era stata indetta una procedura negoziata alla quale l’amministrazione civica aveva invitato cinque operatori ma la gara però era andata deserta, così come evidenziato nella determina del 14 settembre, alla vigilia della scadenza. Lo stesso giorno il Comune ha aperto una procedura d’urgenza (con scadenza alle 18) alla quale sono stati invitati tre operatori. Una sola offerta presentata: quella dell’impresa Nurra di Bono che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 2%. La ditta avrà sei mesi di tempo per consegnare i lavori. ( m. g. )

