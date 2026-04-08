Ufficio tecnico,  accesso in sicurezza  dopo il cedimento 

Quasi due mesi fa il distacco di una colonnina dalla balaustra del balcone del Palazzo di Città, durante la Sartiglia, avvenuto all’alba poco prima che piazza Eleonora si riempisse di pubblico. Ora il Comune corre ai ripari e interviene per mettere in sicurezza l’edificio. L’incarico è stato affidato alla ditta Scandellari di Sassari per 2.074 euro.

All’origine del cedimento ci sarebbe stato l’ancoraggio di un gazebo (che si trovava all’interno dell’area gestita dalla Fondazione Oristano) a una delle colonnine: il vento avrebbe poi messo in tensione la struttura fino a provocarne il distacco. L’area era stata subito transennata ma le misure adottate non garantiscono condizioni di sicurezza durature. Da qui la necessità dell’installazione di un ponteggio a copertura dell’accesso, frequentato da cittadini e dipendenti. «Il Comune sta portando avanti l’istruttoria per l’accertamento delle responsabilità e la Fondazione sta collaborando con le informazioni in suo possesso - spiega il presidente, Carlo Cuccu – Solo all’esito di questa istruttoria verrà determinato sia il responsabile che l’ammontare del danno. Il Comune ha anticipato i tempi, fermo restando che recupererà la spesa. Della procedura è stata data l’informativa alla Soprintendenza, agendo d’urgenza a tutela della sicurezza». ( m. g. )

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