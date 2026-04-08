VaiOnline
Municipio.
09 aprile 2026 alle 00:13

Ufficio tecnico,  accesso in sicurezza  dopo il cedimento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quasi due mesi fa il distacco di una colonnina dalla balaustra del balcone del Palazzo di Città, durante la Sartiglia, avvenuto all’alba poco prima che piazza Eleonora si riempisse di pubblico. Ora il Comune corre ai ripari e interviene per mettere in sicurezza l’edificio. L’incarico è stato affidato alla ditta Scandellari di Sassari per 2.074 euro.

All’origine del cedimento ci sarebbe stato l’ancoraggio di un gazebo (che si trovava all’interno dell’area gestita dalla Fondazione Oristano) a una delle colonnine: il vento avrebbe poi messo in tensione la struttura fino a provocarne il distacco. L’area era stata subito transennata ma le misure adottate non garantiscono condizioni di sicurezza durature. Da qui la necessità dell’installazione di un ponteggio a copertura dell’accesso, frequentato da cittadini e dipendenti. «Il Comune sta portando avanti l’istruttoria per l’accertamento delle responsabilità e la Fondazione sta collaborando con le informazioni in suo possesso - spiega il presidente, Carlo Cuccu – Solo all’esito di questa istruttoria verrà determinato sia il responsabile che l’ammontare del danno. Il Comune ha anticipato i tempi, fermo restando che recupererà la spesa. Della procedura è stata data l’informativa alla Soprintendenza, agendo d’urgenza a tutela della sicurezza». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Turismo.

Cagliari, la tassa della discordia

l Loi, Madeddu
Il conflitto

Le forze israeliane sparano contro i militari della “Sassari”

Convocato l’ambasciatore. Crosetto: inaccettabile. Meloni: irresponsabili 
Giuseppe Deiana
Cagliari, intesa negata dopo la sentenza del Tar

La Regione boccia il rigassificatore «No a strutture fisse»

Parere negativo sul progetto di Giorgino con 18 serbatoi di gas naturale liquido 
Enrico Fresu
Il caso

La beffa di Seulo: arrivano i turisti, spariscono i servizi

Assistenza sanitaria al lumicino con 25mila visitatori l’anno 
Simone Loi
Lo scenario

«Avanti su sicurezza e lavoro»

La premier rilancia l’azione di Governo, oggi l’informativa in Parlamento 
Il progetto.

Question time sulla democrazia

Davide Lao
Il caso

Finisce la fuga di Del Grande

Rintracciato vicino a Varese, per scappare ha investito un carabiniere 