Ufficio postale, via alla ristrutturazione 

L’ufficio postale di Sant’Antioco, dopo i lavori di ristrutturazione che prendono il via domani, erogherà i servizi della pubblica amministrazione. Alla riapertura sarà possibile richiedere e rinnovare il passaporto elettronico, i certificati anagrafici e quelli previdenziali. L’ufficio postale di piazza Umberto, è il 65simo ufficio del Sud Sardegna interessato dagli interventi previsti da “Polis, casa dei servizi digitali”, il progetto per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. L’ufficio sarà completamente rinnovato con una riorganizzazione degli spazi, nuovi arredi più moderni e funzionali, miglioramento del confort ambientale. Durante il periodo dei lavori, la continuità del servizio è garantito attraverso un prefabbricato modulare sistemato nel lungomare “Caduti di Nassiriya” operativo come ufficio postale secondo i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35. Qui saranno attivati tre sportelli polifunzionali abilitati a tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

