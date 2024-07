Ufficio postale, si allunga la chiusura 

L’ufficio postale di Macomer resterà chiuso anche la prossima settimana, da lunedì fino a mercoledì compreso. Un ulteriore disagio per gli utenti che da un anno combattono contro i disservizi, legati ai lavori infrastrutturali, come recita un avviso affisso nella porta di ingresso dell’ufficio di via Gramsci. Quella della prossima settimana è l’ennesima serrata degli ultimi mesi. Non basta a colmare i disagi la riapertura dello sportello Postamat (è stato sostituito con un nuovo apparecchio) che dopo mesi sarà nuovamente disponibile. L’ennesima serrata, secondo Poste italiane, si è resa necessaria per consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’edificio. Lavori più lunghi del solito, che hanno creato disagi e proteste e ancora ne creeranno i prossimi giorni. La gente è costretta, per qualsiasi operazione, a recarsi agli uffici postali dei paesi del circondario. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA