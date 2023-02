Ufficio postale riaperto dopo i lavori 

L’ufficio postale di Escolca ha riaperto questa settimana con un nuovo impianto di climatizzazione. Dopo i lavori di manutenzione straordinaria, l’attività ha ripreso regolarmente garantendo così ad impiegati e utenti all’interno dell’ufficio una temperatura adeguata sia per la stagione invernale ma anche in prospettiva della stagione calda.

Il nuovo impianto di climatizzazione dà sollievo sia nello spazio di cui usufruisce la clientela sia negli spazi dedicati esclusivamente agli impiegati.

Con la riapertura di questi giorni resta confermato il solito orario che prevede l’apertura tri-settimanale. L’ufficio postale è a disposizione dei cittadini il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45. Un importante servizio che ha visto delle contrazioni in periodo di Covid e che nonostante le difficoltà resta attivo venendo incontro ad una popolazione che sempre più spesso e per varie occasioni è costretta a spostarsi per poter usufruire di ciò che serve.

Ormai in quasi tutti i paesi del territorio, soprattutto quelli più piccoli, le giornate di apertura sono state diminuite. L’apertura trisettimanale consente, soprattutto alle persone più anziani di effettuare le operazione in paese. (s. g.)

