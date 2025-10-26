Ufficio postale provvisorio «Disagi in vista col maltempo»

Da diversi mesi sono in corso i lavori per la ristrutturazione dell’edificio principale delle Poste Italiane e ora, con l’arrivo della stagione delle piogge, potrebbero esserci disagi per gli utenti perché nel locale provvisorio gli spazi non sono sufficienti.

La questione è al centro di un’interpellanza che i consiglieri di minoranza Bebo Casu (primo firmatario), Silvia Mamusa, Nicola Orrù, Angela Canargiu e Nicola Ennas hanno presentato al sindaco Stefano Altea e alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu per chiedere chiarimenti sullo stato dei lavori. “Le Poste Italiane – rimarcano i cinque esponenti dell’opposizione – non sono proprietà e responsabilità diretta dell’amministrazione comunale e sono in corso lavori da diversi mesi nell’immobile principale e non è dato sapere quando termineranno”.

I cinque consiglieri sottolineano che la maggior parte della popolazione sangavinese è anziana e ora i disagi aumenteranno: “La fila dei cittadini nel parcheggio esterno alla struttura provvisoria è quotidiana, ora con l’autunno è i arrivo il maltempo. Inoltre gli spazi ridotti all’interno del container in cui si svolge il servizio limitano la privacy nel dialogo tra operatore e cliente. È nel diritto del primo cittadino avere informazioni in merito ai lavori dai vertici delle Poste Italiane. Per questo motivo chiediamo al primo cittadino nel prossimo consiglio comunale informazioni sulla riapertura dell’edificio principale”.

