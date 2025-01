Ufficio postale: nuovi servizi 

Nel 2025 ci saranno sostanziali novità per l’ufficio postale di Tratalias. La struttura sarà sottoposta a un piano di restyling. «Gli intervento che interessano la sede consentiranno agli uffici di diventare piu funazionali e moderni – commenta il sindaco Emanuele Pes - i servizi e le novità saranno l’attivazione per la richiesta e il rinnovo del passaporto allo sportello postale con la possibilità di riceverlo a domicilio. L’ufficio subirà un progetto di restyling con nuovi arredi e lo sportello smart oltre all’installazione di una rete wi-fi gratuita per gli utenti. All’esterno verranno installate due nuove colonnine per auto elettriche e un box esterno Pickup per il ritiro e la spedizione della corrispondenza all’esterno dello stesso ufficio, con un semplice codice dal proprio telefono cellullare. (f. m.)

