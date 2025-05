Ufficio postale, la riapertura slitta a fine mese 

Slitta al prossimo 27 maggio la riapertura dell’ufficio postale di piazza Martiri a Sant’Anna Arresi. Inizialmente era prevista per giovedì scorso, ma gli interventi previsti nel progetto “Polis – Casa dei servizi digitali” non si sono ancora conclusi. Poste Italiane comunica che il leggero slittamento della data di riapertura rispetto a quanto preventivato è stato determinato da alcune « problematiche di cantiere non prevedibili, peraltro prontamente affrontate per risolverle con carattere di urgenza». La chiusura momentanea continuerà a creare disagi a cittadini, da oltre un mese è costretti a spostarsi a Masainas, attraverso una postazione dedicata, nell’ufficio postale di viale Municipio, operativo secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45.

«Auspichiamo che entro la prossima scadenza la posta sia nuovamente operativa – dice il sindaco Paolo Dessi – poiché l'attuale disagio si somma a quelli già presenti e sta creando difficoltà significative, soprattutto per gli anziani che non hanno possibilità di spostarsi fino all'ufficio più vicino e per i turisti che iniziano ad arrivare nel nostro paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA