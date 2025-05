Ufficio postale: «Disservizi quotidiani» 

Ancora polemica davanti all’ufficio postale provvisorio realizzato in un container sistemato in un piazzale del lungomare. Questa volta ad aver irritato gli utenti sono stati i pagamento delle pensioni, parzialmente saltate per mancanza di soldi. Tra venerdì e ieri mattina, in tanti hanno stazionato per ore davanti all’ufficio. Il primo giorno, mancavano i soldi per tutti mentre ieri mattina ad aver impedito il regolare svolgimento del servizio è stata l’assenza di linea che ha provocato diversi disagi, non solo alle poste, ma in tutto il paese dove è il corso di svolgimento la festa del patrono. «Ho una raccomandata da ritirare - ha detto Roberto Salis - e non è stato possibile ritirarla, ipotizzo si tratti di un verbale, sarò costretto a pagare la mora». Problemi diversi ma disagi per molti.

«Da due giorni che provo a farmi dare la pensione senza riuscirci - ha detto Enrico Martis - i pochi soldi che hanno all’interno, con tutta la gente che c’è, in pratica non sono sufficienti a pagare tutti quanti». Mentre è operativo l’ufficio del lungomare, nella sede ufficiale di Piazza Umberto sono in corso i lavori di ristrutturazione. «È una vergogna - dice Sergio Monteleone - una città come Sant’Antioco che i cittadini debbano essere costretti a lunghe attese, senza avere risposte». I cittadini chiedono qualche accorgimento per migliorare la situazione. «Basterebbe poco - dice Pamela Scala - qualche panchina e un gazebo per riparare dal sole o dal vento e l’attesa sarebbe anche più accettabile. Invece qui ti fanno aspettare, non ti danno i soldi e non li puoi nemmeno ritirare al postamat perché non c’è linea».

