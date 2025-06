Ufficio postale chiuso,  servizi disponibili a Milis 

Sono partiti anche nell'ufficio postale di Bauladu, in via Dominigheddu Atza, i lavori di ristrutturazione nell'ambito del progetto “Polis” di Poste Italiane, l'iniziativa dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Sono previsti interventi di rinnovamento come la riorganizzazione degli spazi, l'installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l'accesso ai servizi e altri miglioramenti. I cittadini di Bauladu avranno uno sportello dedicato a Milis, in piazza Marconi. ( s.p. )

