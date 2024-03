Ufficio postale chiuso per lavori 

Ufficio postale provvisorio nel Lungomare Caduti di Nassiriya a Sant’Antioco. A breve infatti verranno chiusi gli uffici principali situati al piano terra del palazzo Aste, per consentire l’esecuzione di importanti lavori di ristrutturazione dello stabile. Nel frattempo, l’utenza potrà recarsi nell’ufficio postale provvisorio che verrà realizzato all’interno di un container. La ditta incaricata da Poste Italiane ha infatti chiesto e ottenuto l’autorizzazione a occupare uno spazio di 72 metri quadri dove sarà allestito l’ufficio. «La richiesta è stata accolta dalla Giunta per consentire all’utenza di non subire nessun disagio bensì garantire ai cittadini la continuità dell’erogazione dei servizi - dice il sindaco Ignazio Locci - e per permettere a Poste Italiane di poter continuare a svolgere il proprio lavoro in regime di continuità». Oltre al posizionamento del container, l’area adiacente sarà videosorvegliata. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA